Корабль Crew Dragon состыковался с МКС

Космический корабль Crew Dragon Илона Маска с астронавтами NASA успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Трансляция полета велась на сайте телеканала «Звезда».

Старт корабля был осуществлен в субботу, 30 мая, в 22:22 по московскому времени. На его борту двое астронавтов NASA - Дагласа Херли и Роберта Бенкена.

Для Соединенных Штатов с 2011 года это первый запуск к МКС пилотируемого корабля.

Незадолго до этого в Сети было опубликовано видео, на котором отправившиеся астронавты связались с Землей.