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«Происходят периодически»: эксперт прокомментировал митинги в США

Светлана Головина
17:07 31.05.2020
По его словам, подобные события проходят в Америке  на протяжении столетий.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Происходящие в Соединенных Штатах массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда сотрудниками полиции носят периодический характер, заявил «Звезде» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта  МГУ Юрий Рогулев.

По словам эксперта, причиной этого является несправедливое отношение к афроамериканцам.

«Столкновения в США, которые начались в Миннеаполисе, а потом перешли в другие города происходят периодически. Они Были и в прошлые годы, и при администрации Барака Обамы, и, кстати, сами выборы Обамы - афроамериканца  в качестве президента, кардинально ситуацию в этом вопросе не изменили», - отметил Рогулев.

Он пояснил, что на территории Америки по-прежнему остается расизм и соответствующее поведение полиции,  неравенство, которое на данный момент усугубляется эпидемией, так как именно афроамериканцы от нее пострадали в большей степени.

«Несправедливое отношение к афроамериканцам в США по разным аспектам, начиная от трудоустройства и заканчивая общим положением в обществе - низкие доходы, хуже уровень образования, высокая безработица и преступность», - подчеркнул специалист.

Подобные события проходят в Соединенных Штатах на протяжении столетий.

Массовые акции протестов в американском Миннеаполисе продолжаются уже четвертый день.

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