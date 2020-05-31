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Парад Победы, возвращение футбола и открытие магазинов: каким станет июнь для россиян

Игорь Балдин
Кирилл Васин
17:23 31.05.2020
В Москве кривая заражений стремительно идет на спад. По мнению Владимира Путина, это результат хорошей совместной работы московских властей, врачей, волонтеров.
Парад Победы, возвращение футбола и открытие магазинов: каким станет июнь для россиян
© Фото: Sergei Mikhailichenko, Keystone Press Agency, Globallookpress

Теперь, когда худшее позади, можно подводить первые итоги: Россия к удару коронавируса подготовилась как следует, по итальянскому сценарию не пошла, большинство российских регионов уже на плато. Об этом рассказал президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Пик у нас, по мнению специалистов, уже считается пройденным. Ситуация в стране и в некоторых регионах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика», — отметил Путин.

А вслед за этим прозвучала, пожалуй, главная новость недели. Если пик заболеваемости пройден, значит, Москва готова принять Парад Победы. И дата его проведения, конечно, символична.

«Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный парад победителей. Когда по Красной Площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой, защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — рассказал президент.

«Бессмертный полк» тоже прошагает по Москве и улицам российских городов, но позже, через месяц после парада. Пока это еще слишком рискованно. В Москве кривая заражений стремительно идет на спад. По мнению Владимира Путина, это результат хорошей совместной работы московских властей, врачей, волонтеров. И, конечно, жестких ограничительных мер – самоизоляции, которая многим спасла жизнь.

«Более жесткие требования, предъявляемые к гражданам и предприятиям, позволили добиться, на мой взгляд, очень неплохих результатов. С 12‑го числа у нас не только не выросло, а на 40 процентов снизилось количество госпитализаций тяжелых больных», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В больницах, где лечат пациентов с коронавирусом, уже 15 тысяч свободных коек. Поэтому многие госпитали, бросавшие на борьбу с COVID-19 целые корпуса, теперь могут постепенно возвращаться к привычному режиму работы, открывать отделения для больных другими болезнями.

«Действительно, с появлением пандемии другие заболевания никуда не делись - люди болеют всеми остальными болезнями, им нужна госпитализация, в том числе плановая, необходимы плановые операции. Естественно, в период, когда был высокий риск заражения, все плановые мероприятия откладывались, но вечно их откладывать не получится», — рассказала врач-пульмонолог Марина Казакова.

Если для москвичей все плохое позади, то возникают логичные вопросы: скоро ли откроются магазины и парки? Можно ли наконец гулять по городу? Послабления будут, объясняет Сергей Собянин, но вводить их собираются постепенно, ведь в противном случае нам грозит новая волна заболевания.  Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Игоря Балдина.

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