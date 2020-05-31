Во время беспорядков в США появился Бэтмен: видео

Во время беспорядков в США, вызванных убийством афроамериканца полицейскими при задержании, в толпе появился Бэтмен. Видео с человеком в костюме супергероя попало в Сеть.

На кадрах видно, как человек в костюме Бэтмена неспешно проходит через толпу протестующих. Собравшиеся приветствуют его одобрительными криками.

Костюм героя комиксов надел американец по имени Боб Гейл. Он увлекается темой супергероев и косплеем. Наряд он сконструировал своими руками, потратив на это около 13 тысяч долларов. В маску костюма встроено звуковое устройство, позволяющее Гейлу изменять голос, как это делал «настоящий» Бэтмен.

Убийство афроамериканца в Миннеаполисе, штат Миннесота, вызвало беспорядки по всем Штатам. Протестующие устраивают поджоги, грабят магазины и нападают на полицейские участки. Есть жертвы.