В МИД РФ назвали недопустимыми нападения на журналистов в США

Министерство иностранных дел России серьезно обеспокоено случаями полицейского насилия в отношении журналистов, которые освещают массовые акции протеста в американском Миннеаполисе.

«Недопустимо, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга», - говорится в комментарии на сайте ведомства.

В МИД акцентировали, что использование спецсредств против представителей СМИ, которые предъявляют пресс-карты, неприемлемо.

«Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов», - уточнили в МИД.

Министерство рассчитывает, что по факту произошедших инцидентов будет проведено тщательное расследование.

После убийства Джорджа Флойда в результате задержания сотрудниками полиции в Миннеаполисе начались массовые беспорядки, которые продолжаются уже четвертый день.