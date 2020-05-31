«Космос будет за нами»: в Госдуме заявили о возможном российском происхождении корабля Crew Dragon

В воскресенье, 31 мая, первый зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил о возможном российском происхождении пилотируемого корабля Crew Dragon, произведенного компанией SpaceX.

«Надо посмотреть, сколько комплектующих в этой ракете являются российскими. Двигатели чьи стоят на корабле Илона Маска? Надо вот этот вопрос выяснить», - сказал он.

Также он подчеркнул, что в России после первого запуска космического корабля частной компанией не стоит ничего менять, так как у нас «все работает, все летает, все пристыковывается».

«Думаю, космос будет за нами», - заключил Шерин в интервью «Говорит Москва».

Пуск корабля был осуществлен 30 мая в 22.22 по Москве с космодрома на мысе Канаверал.