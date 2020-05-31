Трамп пообещал остановить «насилие толпы»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что непременно остановит происходящие беспорядки и не даст «небольшой группе преступников и вандалов» чинить разрушения на территории страны.

«Моя администрация остановит насилие толпы, остановит полностью», - пообещал президент во время выступления во Флориде.

Трамп подчеркнул, что устраиваемые в штатах акции не имеют никакого отношения к установлению справедливости и являются чистым насилием. Американский лидер также указал, что за организацией беспорядков стоят радикальные левые группировки.

Трамп добавил, что лично обратился к министерству юстиций с просьбой как можно скорее довести до конца расследование гибели законопослушного американского гражданина Джорджа Флойда при задержании полицейскими.

«Смерть Джорджа большая трагедия, ее не должно было быть», - заключил он.

Ранее сотни тысяч жителей США вышли на улицы для проведения акций протеста против полицейского произвола и жестокости. Поводом для массовых восстаний послужила трагическая смерть темнокожего американца. Постепенно беспорядки начали становиться все более разрушительными и уже привели к жертвам.