«Ждем встречи с российскими коллегами»: астронавты с корабля Маска записали обращение

Астронавты NASA Даг Херли и Боб Бенкен, отправившиеся 30 мая к МКС в корабле Crew Dragon, сконструированном компанией SpaceX Илона Маска, связались с Землей, передали приветствия и поздравления. Видеозапись с обращением выложили в Сеть.

«Доброй ночи из капсулы “Индевор”. Доброй ночи всем сотрудникам в NASA, в SpaceX и гражданам США. Поздравляем команды, которые вывели нас на орбиту. Мы с нетерпением ждем встречи с Крисом Кэссиди и его российскими коллегами на борту Международной космической станции», — сказал Боб Бенкен.

Стыковка с МКС должна произойти сегодня, 31 мая, в автоматическом режиме. Полет проходит без осложнений, по штатному расписанию.

Crew Dragon отправился в космос при помощи ракеты Falcon 9 со второй попытки. Первая должна была пройти 27 мая, но пуск был отложен из-за плохих погодных условий. Старт стал историческим — впервые на орбиту Земли людей вывел корабль, построенный частной компанией.