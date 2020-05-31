Украине напомнили о территории страны до вхождения в СССР

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров напомнил Украине, что изначально в состав страны ряд территорий не входили, а получила она их после вхождения в состав Советского Союза.

Уточняется, что до этого украинской стороне не принадлежали Одесса, Харьков, Донецк, Херсон, Луганск, Крым и Львов.

«А новоиспеченные так называемые патриоты только и научились, что земли эти разбазаривать, да еще и ценой десятков тысяч человеческих жизней», - заявил Азаров на своей странице в Twitter.

В поддержку данного утверждения выступил российский сенатор Алексей Пушков, который подчеркнул, что нынешними границами страна обязана советскому вождю Владимиру Ленину и СССР в целом.