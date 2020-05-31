Вооружился пистолетом: в московском метро задержали угрожавшего пассажирам мужчину

В московском метрополитене был задержан мужчина, угрожавший пассажиром пистолетом и ножом, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На кадрах с места происшествия видно, что мужчина в вагоне метро ведет себя неадекватно, в руках у него пистолет и нож, которым он угрожает пассажирам.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро "Юго-Западная". Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья», - сказала Волк.

На данный момент злоумышленник был взят под стражу, возбуждено уголовное дело по статье хулиганство.