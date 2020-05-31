Россиянам разъяснили, придется ли носить маски на пляже

Россиянам, которые этим летом собираются отправиться в отпуск на море, носить защитные медицинские маски на пляже будет не обязательно. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, на побережье достаточно будет соблюдать социальную дистанцию.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, - да, необходимо», - заявила главный санитарный врач России каналу «Россия 1».

Анна Попова справедливо уточнила, что социальная дистанция между незнакомыми людьми должна соблюдаться в принципе, и не только на пляже.

Ранее Роспотребнадзор смягчил рекомендации для работы санаториев в условиях пандемии. Так, принимать отдыхающих можно только, если у них есть справка об отрицательном тесте на COVID-19. Туристическая отрасль в России заработает с понедельника, 1 июня.