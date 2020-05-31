Путин будет наблюдать за Парадом Победы с трибуны на Красной площади

Президент РФ Владимир Путин и главы зарубежных государств, которые приняли приглашение российского лидера побывать в Москве на празднование 75-летия со Дня Победы в Великой Отечественной войне, будут находиться на Красной площади во время военного парада и наблюдать за праздничным действом с трибуны.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии каналу «Россия 1».

«Безусловно, будет президент и зарубежные гости будут на трибуне. Но сама модальность, скажем так, уже эпидемиологическая, - это все еще предстоит уточнить», - сообщил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ также выразил надежду, что к 24 июня, дню, на который перенесен в этом году Парад Победы, от эпидемиологического режима уже ничего не останется.

Напомним, впервые в истории РФ праздничный парад ко Дню Победы в ВОВ перенесен с 9 мая на 24 июня в связи с эпидемией коронавируса в России.