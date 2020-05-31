Уральские биологи обнаружили, что рыбки способны к отчаянию

Ученые Уральского федерального университета определили, что пресноводные рыбки способны чувствовать отчаяние и с связи с этим могут быть использованы в качестве лабораторных животных при разработке и тестировании антидепрессантов.

По информации пресс-службы вуза, такой вывод был сделан при изучении рыбках зебраданио, входящих в круг живых существ, максимально генетически подходящих для экспериментов.

Биологи обнаружили, что на рыбок действуют часто применяемые для лечения депрессий средства сертралин и амитриптилин.

Исследователи отметили, что сделанное ими открытие позволит существенно упростить и удешевить работу по поиску потенциальных биологических мишеней для антидепрессантов по сравнению, которая сейчас ведется с грызунами, так как люди и рыбы генетически подобны друг другу на 70%.