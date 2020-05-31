«Отпустила в новую жизнь: Степаненко рассказала о разводе с Петросяноном

Артистка эстрады Елена Степаненко рассказала, что простила бывшего мужа, юмориста Евгения Петросяна после развода. Она отметила, что в тот период ей было особенно тяжело.

«В период развода было какое-то необыкновенное удивление от того, что происходило вокруг, потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения. Думала, раз Господь так попустил, значит, я должна это стерпеть», - рассказала она.

Степаненко добавила, что три года назад никогда бы не поверила в то, что такое возможно.

«Но жизнь показала, что может случиться самое невероятное, и надо это пройти и отпустить. Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось», - передает ее слова «Вечерняя Москва».

Напомним, 16 ноября суд расторг брак Петросяна и Степаненко. Инициатором развода стала Елена Степаненко, которая назвала процесс «житейским делом». О реальных причинах развода пара умалчивает. Супруги развелись в 2018 году после 33 лет брака. Суд принял решение расторгнуть брак, несмотря на то что Степаненко «всячески затягивала этот процесс».