В Москве установлен рекорд по количеству заражений COVID-19

За сутки в Москве подтвердились 5 948 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это стало новым рекордом заражаемости в столице. Всего COVID-19 болеют 68 606 жителей города. Такую информацию приводит оперативный штаб.

Предыдущий рекорд был установлен 2 мая - тогда было зафиксировано 5 358 случаев заражения.

Отмечается, что более 84% новых заболевших младше 65 лет, а 39,2% заболевших в возрасте менее 45 лет. Доля детей среди инфицированных составила 9,3%.

В штабе напомнили, что до 11 мая москвичи обязаны соблюдать режим самоизоляции, а также подчеркнули, что Москве удается снизить риск распространения коронавируса и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов. Это следует из того, что в последние дни увеличивается число подтвержденных тестов на коронавирус, а госпитализация остается на прежнем уровне.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки в городе выздоровели 655 человек. Всего число выздоровевших москвичей увеличилось до 7 029.