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«Потеря обоняния и утомляемость»: врач рассказал, как проявляются первые признаки COVID-19

Иван Исмаков
Валентина Пескова
11:45 03.05.2020
Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев назвал все симптомы, по которым человек может определить у себя наличие инфекции коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Медицинский специалист разобрал по полочкам все симптомы, согласно которым у человека начинает проявляться инфицирование COVID-19. Как рассказал «Звезде» врач-отоларинголог Владимир Зайцев, вы можете смело диагностировать у себя коронавирус, если у вас наблюдается состояние сродни абстинентному синдрому, однако накануне вы не принимали участие в посиделках с алкоголем.

«Если вчера у вас не было никаких алкогольных возлияний, а сегодня вдруг появилось ощущение слабости, тяжести, начало ломать, трясти, появилась боль в глазах и повышенная утомляемость, а температура при этом не повышается до больших значений - это может говорить о самом начале развития заболевания. Далее следуют главные его признаки - гипосмия (снижение обоняния) и инверсия вкусов. То есть вы перестаете правильно расценивать запахи и пищу. Состояния такого характера склонны для начала COVID-19 и будут продолжаться в течение двух-трех дней», - рассказал специалист.

Далее, пояснил доктор Зайцев, инфекция опускается до глотки и гортани, появляется осиплость в голосе, ощущения саднения и першения в глотке. После инфекция снижается до трахеи, голос уже перестает быть «своим», человек начинает чувствовать спазмирование и удушье.

«Нижний этаж - это уже ощущение на уровне бронхов, когда ощущение нехватки воздуха становится еще сильнее и выше, и дальше спускается вниз на уровень легких. И если вы, не дай Бог, чувствуете ощущение нехватки воздуха, что называется асфиксию, то конечно, нужно сразу же обращаться за медицинской помощью. Это говорит о том, что у вас - COVID-19», - подытожил отоларинголог.

В любом случае, при малейших подозрениях на наличие инфекции коронавируса, лучше не дожидаться, пока симптомы начнут прогрессировать, а обращаться за помощью заблаговременно, чтобы медики начали вовремя оказывать вам профессиональную и качественную помощь.

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