В Азербайджане медведь отказался «самоизолироваться» и пришел в город: видео

На улицах города Шеки в Азербайджане переполох среди местных жителей вызвал огромный бурый медведь, который вальяжно разгуливал по жилым кварталам.

Удивленные шекинцы тут же стали снимать непрошенного гостя на видеокамеры телефонов, однако тому, похоже, такое повышенное внимание к его персоне только нравилось. Медведь спокойно продолжил свою прогулку, даже не думая ретироваться обратно домой в близлежащий лес.

«Медведь наследил в Шеки», - подписал видеоролик с гуляющим по улицам диким зверем один из пользователей соцсети.

К жителям города сразу же подключились сотрудники Шекинского регионального управления экологии, а к ним - и сотрудники правоохранительных органов. Совместными усилиями они начали принимать меры с целью обезопасить жизнь людей и выловить дикого зверя, чтобы вернуть его в естественную среду обитания.

Как сообщает агентство Sputnik Азербайджан, пока их труд не увенчался успехом. На подмогу им выехали специалисты из Баку, вооруженные усыпляющими средствами. Жителям города рекомендуется быть осторожными и для их же безопасности не приближаться к пересечению проспекта Ахундзаде с улицей 20 Января.