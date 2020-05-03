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Стало известно о состоянии Михаила Мишустина

Кирилл Васин
11:03 03.05.2020
Информация об инфицировании Михаила Мишустина коронавирусом появилась 30 апреля.
Стало известно о состоянии Михаила Мишустина
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин чувствует себя нормально, но находится под наблюдением врачей. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

«Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие в целом нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — отметил Беляков.

Информация об инфицировании Михаила Мишустина коронавирусом появилась 30 апреля. Он сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как Мишустин мог заразиться COVID-19. По ее словам, премьер «все время был в доступном режиме».

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