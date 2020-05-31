«Отличие от привычного режиме отдыха будет»: россиянам рассказали об изменениях в туриндустрии

Планирующие отравиться в летний отпуск на российские курорты туристы могут не беспокоиться о чрезмерном давлении на них со стороны руководства отелей и рекомендаций к поведению на пляже. В Российском союзе туриндустрии подготовили общие правила расселения путешественников в связи с опасностью заражения COVID-19 и они, как пояснил «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, разумные.

«Отличие от привычного режиме отдыха, конечно, будет. Особенно на первых этапах. Это социальная дистанция и особенности расселения: либо только с семьей, либо в одиночные комнаты. Это значит, что здравницы и, в дальнейшем, гостиницы будут заполнены только на 40-50% в этом году. Естественно, будут введены меры безопасности при нахождении на курорте. Это соблюдение дистанции, например. Но сказать, что все будут в масках на пляжах - такого не будет. Подходят к мерам безопасности разумно: важно соблюдать дистанцию и минимум контактов. Думаю, что тогда меры безопасности будут выдержаны. То есть отдых даже в нашей стране будет связан с повышенными рисками. Но в наших силах их минимизировать», - пояснил эксперт.

Что касается транспортной составляющей, будь то переезд на автобусе или авиаперелет, так называемых «шахматных рассадок» вводить не будут. Люди, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, будут сидеть рядом. Поэтому они должны будут соблюдать масочный режим и условия, которые определены порядком: вовремя сдавать тесты и анализы. Все гражданам РФ нужно будет больше внимания обратить на себя и свое здоровье.