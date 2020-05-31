Сильный ливень подтопил в Москве три моста
Дождь размыл дорожно-транспортное и два пешеходных сооружения в двух административных округах столицы.
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Обильные осадки, о которых предупреждала москвичей служба МЧС, вызвали подтопление сразу трех мостов в двух административных округах столицы.
Как рассказал представитель экстренных служб Москвы, паводок подтопил опоры трех низководных мостов (одного - автомобильного и двух - пешеходных) на территории Новомосковского и Троицкого административных округов.
Также стало известно, что помимо мостов в семи поселениях данных округов поводок затопил еще 15 приусадебных участка и четыре дачных дома.