Сильный ливень подтопил в Москве три моста

Обильные осадки, о которых предупреждала москвичей служба МЧС, вызвали подтопление сразу трех мостов в двух административных округах столицы.

Как рассказал представитель экстренных служб Москвы, паводок подтопил опоры трех низководных мостов (одного - автомобильного и двух - пешеходных) на территории Новомосковского и Троицкого административных округов.

Также стало известно, что помимо мостов в семи поселениях данных округов поводок затопил еще 15 приусадебных участка и четыре дачных дома.