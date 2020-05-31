«Хорошо, что все получилось»: эксперт оценил запуск Crew Dragon

Исторический запуск первого частного космического корабля Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX положительно оценили в России, как уникальный в своем роде, поскольку он произошел в США впервые за последние девять лет. На борту пилотируемого аппарата находятся два астронавта NASA. Однако говорить о том, что произошла сенсация российские эксперты все же не стали бы.

Как пояснил «Звезде» заведующий лабораторией Московского физико-технического института Александр Родин, запуск корабля Илона Маска - событие абсолютно закономерное, и слава Богу, что все получилось хорошо.

«Но основной посыл запуска Crew Dragon был не в наличии у США ракетно-космической техники, а в целях обладания ею. Сейчас человечество, по сути дела, вообще не знает, зачем нужна была эта пилотируемая операция с астронавтами. Вся космическая отрасль стремительно роботизируется, и в космосе автоматические устройства делают любые операции лучше и качественнее, чем люди. И вот кризис идей сейчас, я думаю, - самое главное. Мы не знаем, куда приведет пилотируемая космонавтика или та или иная операция. По сути она пойдет все-таки по пути создания посещаемых объектов, которые будут нацелены на ремонт или обслуживание каких-то оборонных операций, а не на создание каких-то колоний или поселений на Марсе или других планетах», - пояснил Александр Родин.

Пуск корабля произошел в 22.22 по Москве с космодрома на мысе Канаверал. Две ступени ракеты Falcon 9, которая доставляла к орбите американский пилотируемый космический корабль, успешно отделились. Первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила автоматическую успешную посадку на плавучей платформе в Атлантике.