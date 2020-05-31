В Москве от коронавируса вылечилось еще 1855 пациентов

В столице стало на 1855 выздоровевших от COVID-19 пациентов больше. После прохождения лечения именно столько человек выписалось из медицинских учреждений Москвы за последние сутки. Об этом сообщила заместитель вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции в Москве, увеличилось до 80 179», - сообщила заместитель Сергея Собянина.

Вылечившиеся москвичи от 18 до 55 лет, при условии отсутствия у них хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С, могут стать донорами плазмы. Горожанам, выздоровевшим от COVID-19, также предлагают стать социальными волонтерами и помогать тем, кто проходит лечение от инфекции на дому.