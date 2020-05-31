В России выявлено еще 9 268 случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в России было выявлено 9 268 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Инфицированными оказались жители в 84 регионах.

В частности, как уточняет оперативный штаб, 40,8% от общего числа новых случаев не имели клинических проявлений болезни. Кроме того, было зафиксировано 138 летальных исходов.

Больше всего заболевших в Москве - 2 595 человек. Московская область оказалась на втором месте по числу инфицированных - 757 случаев. В Санкт-Петебурге, который замыкает печальную тройку статистики, зафиксировано 369 случаев заболевания COVID-19.

На сегодняшний день в России выявлено 405 843 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 4 693 летальных исхода, выздоровело 171 883 человека.