«Не мог отличить клубнику от курицы»: Песков рассказал о потере обоняния при COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том дне, когда заболел коронавирусом, а также о сопровождавших болезнь симптомах.

По ощущениям, отметил Песков, заболевание COVID-19 можно сравнить с гриппом.

«Начинается все не так и серьезно. В день, когда я, по всей видимости, заразился, я полтора часа занимался спортом в спортзале и бегал 7 километров, испытывал просто прилив сил и наслаждался физическим и моральным состоянием», - сказал он.

Однако позже поднялась температура, в результате чего проявился новый симптом, вспоминает Песков.

«Совершенно необычные ощущения, когда ты теряешь обоняние и вкус. Клубнику от курицы вы не сможете отличить», - сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой опубликован в соцсетях.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, как заразился коронавирусом. По словам представителя Кремля, перед этим у одного из его коллег был обнаружен COVID-19, поэтому с начала мая пресс-секретарь находился дома. Спустя какое-то время у него поднялась температура, которая сопровождалась ломотой в теле.