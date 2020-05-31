Огненное облако: жилой дом под Омском взорвался дважды

Деревянный жилой дом в поселке Береговом, расположенном в Омской области, полностью уничтожили два взрыва. Как сообщило региональное ГУ МЧС, вечером 30 мая в четырехквартирном доме по улице 1-я Осенняя возник пожар.

Возгорание привело к нагреву двух газовых баллонов, которые вскоре взорвались один за другим. При этом второй взрыв сопровождался огромным выбросом огня. Судя по видеокадрам с места ЧП, местным жителям пришлось побеспокоиться за свои жизни, поскольку столб огня был такой высоты, что напомнил небольшой атомный взрыв.

На момент прибытия первых расчетов МЧС, деревянный дом барачного типа горел на площади более 300 квадратных метров. Во время инцидента пришлось перекрывать движение вокруг места ЧП, рядом с горящим домом дежурили экипажи ДПС и реанимация.

Бороться с огнем пришлось пять часов. Строение выгорело полностью. Есть пострадавшие. Как сообщили в соцсети местные жители, один мужчина серьезно обгорел, еще четыре человека получили ожоги меньшей степени тяжести.