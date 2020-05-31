Справка на COVID-19, дистанция и расселение по одному: эксперт рассказал, каким будет новый курортный сезон

Отдых в нашей стране будет связан с повышенными рисками, но в наших силах их минимизировать, рассказал в комментарии «Звезде» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Базрыкин. Он назвал основные ограничения, которые будут сохранены в санаториях и гостиницах.

«Это социальная дистанция, это расселение только с семьей, либо в одиночку в здравницах и гостиницах, естественно, меры безопасности дистанцирования при приеме процедур», - отметил он.

К некоторым ограничениям будут подходить разумно, например, не будет обязательного условия ношения масок на пляжах - только дистанция и минимум контактов, рассказал эксперт.

Данные меры безопасности будут действовать и в транспортной отрасли.

«Будь это железнодорожное сообщение или авиаперелет - шахматных рассадок не будет, мы будем сидеть рядом, должны соблюдать масочный режим и, те условия и порядок, которые на данный момент определены», - отметил Базрыкин.

По его словам, к передвижению не будут допускать лица с повышенной температурой.

«При приобретении путевок в здравницу, вы должны не менее чем за двое суток до выезда сдать тесты на отсутствие коронавируса. Это надо сделать до отъезда и иметь его на руках. А санаторно-курортная карта она всегда существовала», - добавил специалист.

В условиях нового курортного сезона придется обращать больше внимание на себя и свое здоровье, а также на окружающих.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае с 1 июня к приему туристов на территории города Сочи готовы 65 пляжей санаториев с медицинской лицензией. В Севастополе, по предварительным данным, курортный сезон может начаться с 15 июня.