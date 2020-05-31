«Победа» возобновляет рейсы после двухмесячного перерыва

Компания-авиаперевозчик «Победа» возобновит обслуживание пассажиров спустя два месяца отсутствия полетов в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Рейсы авиакомпании были приостановлены 1 апреля с целью концентрации ресурсов на реализацию антикризисной программы. По сообщениям пресс-службы, деятельность должна была возобновиться 1 июня, но сроки были скорректированы.

Первые три полета запланированы на воскресенье. Все они будут осуществлены из московского аэропорта Внуково. В понедельник предполагается совершить уже 13 полетов.

С 14 мая «Победа» открыла летние маршруты по 73 внутренним направлениям. Согласно предоставленной компанией информации, цены на рейсы будут в среднем практически в три раза ниже прошлогодних. В Планах у лоукостера осуществление поэтапного возобновления программы полетов по России.