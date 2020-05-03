В Бурятии обнаружен очаг коронавируса в детской больнице

Медсестра Детской республиканской клинической больницы в Бурятии провела отпуск в Кижингинском районе республики, где на сегодняшний день насчитывается 17 пациентов с COVID-19.

Вернувшись на работу, сотрудница заразила коллег инфекцией коронавируса. Как сообщила в Instagram министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова, в медучреждении проведена дезинфекция. Дети, находящиеся там на лечении, переведены в отдельные боксы. Сотрудники, контактировавшие с инфицированной, направлены в обсерваторы.

«Для работы в отделении реанимации привлекли новый персонал. Поэтому оказание помощи детям не страдает», - написала министр.

Сколько всего медиков оказалось заражено COVID-19, чиновница не уточнила.