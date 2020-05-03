В Москве от коронавируса вылечились еще 655 человек

В Москве после прохождения курса лечения от COVID-19 вылечились еще 655 инфицированных. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться — в последние несколько дней мы фиксируем уже более 600 человек ежедневно. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело еще 655 человек», — отметила Ракова.

По ее словам, всего количество вылечившихся от COVID-19 москвичей достигло 7 029.

Заместитель мэра добавила, что в московских клиниках созданы необходимые условия для диагностики и лечения коронавируса. Пациенты находятся под наблюдением команды врачей, в которую входят инфекционист, эпидемиолог, анестезиолог, реаниматолог и пульмонолог.

Она также предостерегла москвичей от самолечения, а в случае ухудшения самочувствия рекомендовала немедленно вызвать специалистов.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал число находящихся в медучреждении пациентов. Всего в больницы находятся 511 человек, коронавирус подтвержден у 325.