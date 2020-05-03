В РФ за минувшие сутки зарегистрировано 10 633 новых случая COVID-19

В России зарегистрировано 10 633 новых пациента с COVID-19, зараженных в 85 регионах Российской Федерации. Из них 5 345 (50,3%) выявили у контактных лиц, которые были бессимптомными носителями инфекции, то есть не имели клинических проявлений болезни.

Что касается выздоровевших пациентов, то из больниц выписали 1626 человек.

Всего сейчас в стране, по новым данным, зарегистрировано 134 687 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 16 639 человек.

Число погибших за сутки составило 58 человек. За весь период эпидемии в РФ скончалось 1280 носителей COVID-19.