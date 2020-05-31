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Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США

Ирина Егорова
00:24 31.05.2020
В Белом доме ранее заявили, что Вашингтон рассчитывает на очное проведение саммита Большой «семерки», которое Трамп в конце марта отменил из-за вспышки коронавируса.
Макрон назвал условие для своего очного участия в саммите G7 в США
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон готов принять участие в очном саммите «большой семерки» G7 в Вашингтоне, при условии, если прибудут и другие лидеры.

Об этом он сообщил 30 мая в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Ранее от участия в очном саммите лидеров «Большой семерки», запланированном на июнь, отказалась  канцлер Германии Ангела Меркель. Свое решение она обосновала соображениями безопасности в период пандемии коронавируса.

В Белом доме ранее заявили, что Вашингтон рассчитывает на очное проведение саммита Большой «семерки», которое Трамп в конце марта отменил из-за вспышки коронавируса. Саммит G7 2020 года состоится в Майами 10-12 июня на курорте, принадлежащему Дональду Трампу.

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