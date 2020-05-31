В Министерстве внутренней безопасности США нападение на полицию назвали терроризмом

В Министерстве внутренней безопасности Соединенных Штатов оценили атаку правоохранительных органов как внутренний терроризм. Такое заявление сделал исполняющий обязанности первого замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли на прошедшей накануне пресс-конференции.

Согласно его словам, государственные власти не будут мириться с угрозами нападений на федеральные здания и отделения полиции. Любые действия против сотрудников или организации, имеющие целью причинение вреда или запугивание, не что иное, как акт терроризма.

«Мы намерены обеспечить, чтобы это не увенчалось успехом нигде», - указал Куччинелли.

Пресс-конференция, на которой прозвучали эти слова, была организована после стрельбы в калифорнийском Окленде. Два сотрудника Федеральной службы охраны, приставленные для работы во время одного из протестов, вспыхнувших после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции, были обстреляны неизвестным. Один из офицеров погиб, второй в настоящее время пребывает в очень тяжелом состоянии.

Ранее 46-летний афроамериканец скончался в результате жестокого задержания по подозрению в использовании в магазине фальшивого чека. Расследование дела показало, что мужчина не оказывал никакого сопротивления, и действия полицейских были совершенно не оправданы. Случившееся всколыхнуло волну протестов в нескольких американских штатах.