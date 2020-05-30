«Дерзайте и не останавливайтесь на достигнутом»: Лавров поздравил выпускников с окончанием школы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил выпускников школ с последним звонком. Обращение главы МИД РФ прозвучало в эфире телеканала «Россия 1».

Лавров отметил, что школа является важнейшей ступенью и неотъемлемой частью биографии каждого человека. Он подчеркнул, что для многих именно это учреждение стало вторым домом.

«В ходе учебы вы смогли приобрести необходимые знания и навыки, познать окружающий мир. Открыть для себя новые горизонты. Научиться принимать самостоятельные решения. И, разумеется, приобрели верных, надежных друзей. Убежден: все это обязательно пригодится вам во взрослой, самостоятельной жизни», - отметил министр.

Лавров также добавил, что в 2020 году сложилась непростая ситуация с последним звонком и выпускными вечерами, поскольку вся церемония проходит в онлайн-формате из-за COVID-19. Тем не менее, по мнению главы МИД РФ, значение этих событий не становится меньше.

«Сейчас вам предстоит "жаркая пора" – необходимо успешно сдать выпускные экзамены, определиться с будущей профессией, чтобы затем заниматься любимым делом, по максимуму реализовать свои способности, покорять творческие вершины, приносить пользу Отечеству. Стремитесь, дерзайте, не останавливайтесь на достигнутом. Все у вас обязательно получится. Удачи вам, друзья!», - сказал Лавров.

Отдельно он поздравил выпускников школ при загранучреждениях МИД РФ, которые, сопровождая родителей на дипломатической службе, получают аттестаты вдали от Родины.