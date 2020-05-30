В Москве вылечились от коронавируса еще 3 599 человек
Обновленные данные по истечении еще одних суток сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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В столице стало больше выздоровевших от инфекции коронавируса пациентов. За прошедшие сутки из медицинских учреждений выписались еще 3 599 человек. Такие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324», - сообщила вице-мэр.
При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.
Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, предлагают стать донорами плазмы. Для этого они не должны иметь хронических заболеваний, а также предъявить отрицательные результаты анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.