В Москве вылечились от коронавируса еще 3 599 человек

В столице стало больше выздоровевших от инфекции коронавируса пациентов. За прошедшие сутки из медицинских учреждений выписались еще 3 599 человек. Такие данные привела заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

«Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78 324», - сообщила вице-мэр.

При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет, предлагают стать донорами плазмы. Для этого они не должны иметь хронических заболеваний, а также предъявить отрицательные результаты анализов на ВИЧ, гепатиты В и С.