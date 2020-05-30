Мишустин поручил выделить более 10 млрд рублей на поддержку аэропортов

Более 10 миллиардов рублей поручил выделить премьер-министр России Михаил Мишустин на поддержку аэропортов. Он уже подписал соответствующее распоряжение, сообщили в пресс-службе кабмина.

Средства будут выделены из резервного фонда правительства по поручению российского президента Владимира Путина. Контроль за их целевым использованием будет осуществлять Росавиация.

«Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц с ними, получат субсидии от государства. На эти цели направляется 10,9 миллиардов рублей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объемов пассажирских перевозок из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Средства, в частности, могут быть направлены на выплату заработных плат сотрудникам. Исключением станут представители руководящего состава и советов директоров.

Кроме того, субсидии можно будет потратить на уплату страховых взносов, содержание, ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.