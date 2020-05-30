Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Сложные условия работы по окончании пандемии могут способствовать росту зарплат у антикризисных менеджеров, консультантов по финансам и управленцев в сфере логистики, а также у специалистов по тайм-менеджменту. К такому выводу пришли эксперты Института прогрессивного образования, пишет RT.

Ожидать надбавку могут также IT-специалисты, аналитики больших данных и онлайн-маркетологи. Оклад, согласно прогнозу, также станет больше у медиков, психологов и психотерапевтов, полагают эксперты. Специалисты Института считают, что труд опытных онлайн-педагогов и репетиторов, а также виртуальных гидов тоже будет оцениваться дороже.

В другую категорию работников, знания и опыт которых также будут актуальны по окончании пандемии COVID-19, попали PR- и SMM-специалисты, а также продюсеры и контент-менеджеры. Это связано с тем, что в кризисный период бизнесу необходимо будет задуматься над улучшением своих услуг, показываться с хорошей стороны на фоне конкурентов, а также увеличивать число своих постоянных покупателей.