Астроном назвала дату следующего полного солнечного затмения в Москве

Дата следующего полного солнечного затмения в Москве и Подмосковье отодвигается вплоть до наступления следующего века. Жители столицы и области смогут увидеть, как Луна полностью закрывает Солнце только в 2126 году. Об этом сообщила научный руководитель Московского планетария Фаина Рублева.

«Что бы ни происходило на Земле, этому ничто не сможет помешать», - сказала астроном.

Специалистам даже известна дата и время, когда произойдет такое необычное природное явление: 16 октября 2126 года в 10.45 по Москве.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (новолуние). Затмение, при котором поверхность Земли пересекает только лунная полутень, называется частным.