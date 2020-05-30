Открыли огонь и забрали сумку: нападение на инкассаторов в Красноярске попало на видео

Злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов у «Сбербанка» на улице Щорса в Красноярске попали на видеозапись камер наблюдения. На ней видно, как двое вооруженных мужчин, у одного из которых в руках автомат, приближаются к работникам банка, когда те находятся у своей машины.

Приблизившись вплотную к работнику финансовой службы, вооруженный грабитель делает выстрелы в обоих мужчин и забирает сумку с деньгами. После чего преступники удаляются в сторону дороги. Там, очевидно, их поджидает автомобиль.

Напомним, ГУ МВД РФ по Красноярскому краю сообщило, что в городе введен план-перехват для поимки злоумышленников. Следствие предполагает, что они могут передвигаться на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.

Раненые работники службы инкассации сейчас находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.