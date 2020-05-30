Главный онколог Минздрава рассказал, как вовремя распознать рак кожи

Длительное воздействие солнечных лучей может привести к образованию злокачественных опухолей в организме. В связи со снятием ограничительных мер граждане РФ и наступлением лета могут отправиться загорать на пляжи, однако медики советуют не злоупотреблять солнцем.

Как пояснил главный онколог Минздрава РФ, одна из самых коварных опухолей - это меланома, связанная с перерождением родинок.

«Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. А вот меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки», - пояснил академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн.

Особенную бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в преклонном возрасте. О перерождении их в злокачественную опухоль говорят такие признаки как быстрый рост родинки, изменение ее цвета или. Плохой знак, если новое образование доставляет дискомфорт: чешется или кровоточит. В таких ситуациях необходимо записаться на прием к специалисту-онкологу.