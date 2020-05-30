Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске

Сотрудники полиции в Красноярске проводят оперативно-разыскные мероприятия для установления лиц, причастных к нападению на двух инкассаторов. Оба инкассатора были ранены, сейчас они находятся в больнице, где им оказывается медицинская помощь.

Как сообщает ГУ МВД РФ по Красноярскому краю, нападение на машину инкассаторов произошло на улице Щорса в Кировском районе города. Подозреваемые ориентировочно передвигаются на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.

© МВД РФ

Для поимки преступников по тревоге подняты все оперативные службы МУ МВД России «Красноярское». В городе введен специальный план-перехват.