Сибирь в этом году могут накрыть «зомби-пожары»

Аномально теплое лето, наступление которого прогнозируют отечественные синоптики, может обернуться сильнейшими пожарами на территории Сибири. Этот российский регион тщательно изучили европейские специалисты, и пришли к выводу, что Север нашей страны в этом году накроют так называемые «зомби-пожары».

Как пишет The Washington Post со ссылкой на службу мониторинга атмосферы Коперника, данный вид возгораний сохранился под землей с прошлого года. Такие пожары, сообщает американское издание, могут месяцами тлеть в торфяниках, а затем заново вспыхивать при потеплении.

Европейские специалисты службы сообщили, что на пострадавших от прошлогодних пожаров территориях Арктики, в том числе Сибири, сохранились очаги возгорания и, вполне вероятно, уже ожили. Однако подтвердить достоверность наблюдений со спутника ученые из Европы пока не могут, так как они не могут произвести наземные измерения.

Ранее о наступлении аномально теплого сезона предупредил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин. Он подчеркнул, что, несмотря на все принятые меры, количество пожаров в России не уменьшается.