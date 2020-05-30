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Полвека спустя: в США раскрыли убийство 1970 года с помощью анализа ДНК

Анна Берестовая
06:01 30.05.2020
К моменту обнаружения новых улик подозреваемый в убийстве юной девушки оказался уже мертв.
Полвека спустя: в США раскрыли убийство 1970 года с помощью анализа ДНК
© Фото: pixabay.com

В американском штате Колорадо раскрылось преступление пятидесятилетней давности. Вокруг жестокого убийства, совершенного неизвестным, развернулось запутанное детективное расследование.

Жертвой стала юная девушка – 22-летняя Бэтти Ли Джонс. Ее тело со следами насилия, удушения и огнестрельным ранением было обнаружено на обочине трассы в 1970 году. Ранее о пропаже девушки сообщил в полицию ее муж Роберт.

Дело внезапно всплыло спустя целых 36 лет. В Бюро расследований Колорадо доставили биологические материалы с тела жертвы, при анализе которых была выявлена ДНК, принадлежавшая мужчине, не числившемся в базе данных.

В 2019 году анализ повторили в усовершенствованном виде, проведя лабораторный ДНК-тест с описанием родословной убийцы. Подходящим под генетическое описание оказалось семейство, живущее в то время по соседству, с тремя сыновьями. Один из братьев, Пол Мартин, к тому моменту был уже мертв, поэтому для добычи его генетического материала проводилась эксгумация тела.

Как оказалось, покойный в 70-е годы ездил на синем автомобиле «Плимут Фурия». Именно в такой автомобиль, пойманный на дороге, села убитая девушка, когда ее видели в последний раз.

Американский телеканал CBS сообщил, что данная история является не первым примером  успешного использования анализа-ДНК в расследовании преступлений за последнее время.

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