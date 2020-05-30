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Эпидемия «выдыхается»: врач рассказал, как избежать второй волны COVID-19 в России

Ирина Егорова
05:52 30.05.2020
Для этого необходимо сохранить некоторые ограничительные меры и соблюдать профилактические действия.
Эпидемия «выдыхается»: врач рассказал, как избежать второй волны COVID-19 в России
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Новую вспышку коронавируса в России и вторую волну заболевания можно предотвратить, если сохранить некоторые ограничительные меры. Такое мнение выразил врач и телеведущий Александр Мясников.

«Основная мера предосторожности - соблюдение социальной дистанции, не будем соблюдать - никакие маски не помогут! Если сразу выйдут все, о какой социальной дистанции может идти речь», - написал врач в своем микроблоге.

Поэтому он положительно отнесся к введенному в Москве графику прогулок. 

Специалист выразил уверенность, что эпидемия в РФ «выдыхается», однако могут быть и осложнения. Поэтому россиянам необходимо «научиться жить с коронавирусом», иначе второй волны эпидемии не избежать.

Также он заявил о том, что победить COVID-19 помогут частичный иммунитет и профилактические действия.

С 1 июня Москва сделает следующий шаг по возвращению к прежней жизни - откроются некоторые непродовольственные магазины, мастерские, химчистки. Также вводится «прогулочный режим» и разрешаются занятия спортом до 9 часов утра. Носить перчатки на улице с первого дня лета не обязательно, но на прогулку необходимо надеть маску и взять с собой паспорт (либо сфотографировать его на телефон). Прогулки разрешены не дальше двух километров от дома в два будних дня и в один выходной.

Всего в России с начала распространения эпидемии выявлено 387 623 пациента. При этом выздоровели 159 257, умерли 4 374. Большинство заболевших числится в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Дагестане.

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