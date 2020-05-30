СМИ: голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе

Роспотребнадзор и ЦИК согласовали документ-инструкцию по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии.

Так, предлагается оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе, например, перед входом в здание, где голосование ранее проходило традиционно. Необходимо предусмотреть использование навесов, тентов.

Также будет организован поток людей во избежание их скопления - вход и выход на участок будут разграничены, на самой территории голосования будут нанесены указатели движения и разделительные линии для соблюдения социальной дистанции. Будет организован температурный контроль граждан, санитарная комната для мытья рук и помещение для изоляции людей с симптомами заболевания.

Голосование даже может растянуться на несколько дней, следует из инструкции Роспотребнадзора. Например, сделать свой выбор будут приглашать людей определенных домов в один день или время, в другое время - жителей соседних домов.

В случае проведения голосования в помещении, ведомство требует обеспечить расстояние в 1,5 метра между всеми участниками голосования, а также членами комиссии. Следует также будет часто проводить обработку помещения.

Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов.

Людей, находящихся на карантине, планируется включить в отдельный список, сформированный заранее, чтобы они проголосовали в специальном месте, передают «Ведомости».

Голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии перенесено на неопределенный срок. Не исключено проведение дистанционного голосования в некоторых регионах России - в электронном формате.