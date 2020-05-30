СМИ: голосование по Конституции предложили провести на открытом воздухе
Роспотребнадзор и ЦИК согласовали документ-инструкцию по организации голосования по поправкам в Конституцию в условиях эпидемии.
Так, предлагается оборудовать площадки для голосования на открытом воздухе, например, перед входом в здание, где голосование ранее проходило традиционно. Необходимо предусмотреть использование навесов, тентов.
Также будет организован поток людей во избежание их скопления - вход и выход на участок будут разграничены, на самой территории голосования будут нанесены указатели движения и разделительные линии для соблюдения социальной дистанции. Будет организован температурный контроль граждан, санитарная комната для мытья рук и помещение для изоляции людей с симптомами заболевания.
Голосование даже может растянуться на несколько дней, следует из инструкции Роспотребнадзора. Например, сделать свой выбор будут приглашать людей определенных домов в один день или время, в другое время - жителей соседних домов.
В случае проведения голосования в помещении, ведомство требует обеспечить расстояние в 1,5 метра между всеми участниками голосования, а также членами комиссии. Следует также будет часто проводить обработку помещения.
Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов.
Людей, находящихся на карантине, планируется включить в отдельный список, сформированный заранее, чтобы они проголосовали в специальном месте, передают «Ведомости».
Голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но из-за эпидемии перенесено на неопределенный срок. Не исключено проведение дистанционного голосования в некоторых регионах России - в электронном формате.