Таиланд откроет международное авиасообщение с 1 июля

Правительство Тайланда намеревается с 1 июля открыть пути авиасообщения, а также снять подавляющее большинство ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Полностью отменены будут любые ограничения для бизнеса. Также я государстве будет снят статус чрезвычайного положения и комендантский час, а гражданам будет позволено перемещаться внутри страны и выезжать за границу.

Из противоэпидемиологических мер сохранится необходимость соблюдать безопасную дистанцию и масочный режим. Такую информацию предоставляет портал The Thaiger.

Ранее в Росавиации сообщили, что перевозчики и аэропорты страны в настоящий момент в высокой степени готовности к возобновлению полетов.