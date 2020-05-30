Таиланд откроет международное авиасообщение с 1 июля
Также в стране отменят комендантский час и большую часть противоэпидемических ограничений.
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Правительство Тайланда намеревается с 1 июля открыть пути авиасообщения, а также снять подавляющее большинство ограничений, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Полностью отменены будут любые ограничения для бизнеса. Также я государстве будет снят статус чрезвычайного положения и комендантский час, а гражданам будет позволено перемещаться внутри страны и выезжать за границу.
Из противоэпидемиологических мер сохранится необходимость соблюдать безопасную дистанцию и масочный режим. Такую информацию предоставляет портал The Thaiger.
Ранее в Росавиации сообщили, что перевозчики и аэропорты страны в настоящий момент в высокой степени готовности к возобновлению полетов.