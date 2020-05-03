Собянин объяснил, что влияет на сроки режима самоизоляции в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объяснил, при каких обстоятельствах ограничительные меры, связанные с опасностью заражения коронавирусом, могут быть смягчены.

По словам главы Москвы, основным критерием для ослабления режима самоизоляции будет служить снижение нагрузки на медицинскую сферу в городе.

«Если у медицинской системы при таких нагрузках есть какой-то запас прочности, тогда можно делать меры более лояльными», - отметил он.

Согласно предварительному прогнозу Собянина, смягчения ограничений может последовать уже в середине этого месяца.

При этом глава столицы указал, что при возникновении такой необходимости ограничения в Москве будут, напротив, ужесточены без единого сомнения со стороны властей. Решающим фактором в этом вопросе будет являться статистика.