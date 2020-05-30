В ВОЗ оценивают ущерб, который повлекут действия США

В настоящее время ВОЗ производит оценку ущерба программам в сфере здравоохранения, который повлечет за собой решение Соединенных Штатов. Такую информацию сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Мы осведомлены о последних новостях», - цитирует ее ТАСС.

Рассмотрение данной проблемы стало актуальной задачей организации после недавних заявлений американского лидера Дональда Трампа.

Ранее в Государственной Думе России принятое США решение о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения в такой важный для человечества момент назвали недальновидным и абсолютно неправильным.

Сам Дональд Трамп, объявляя о решении относительно ВОЗ, указал, что средства, ранее перечисляемые организации, теперь будут направляться на нужды систем здравоохранения мировых государств.