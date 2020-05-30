Гарант безопасности: вертолеты ВСК РФ сопроводили колонны гражданских машин в Заевфратье

За последние месяцы вертолеты ВКС России проложили воздушные маршруты по всему северу Сирии. Основные проходят над участками дороги, важнейшими транспортными магистралями, по которым передвигаются пассажирские автомобили и доставляются грузы.

Сегодня два российских вертолета армейской авиации сопроводили колонну гражданских автомобилей, двигавшуюся по недавно открытому участку трассы М-4 в сирийском Заевфратье. Один вертолет двигался в голове колонны, второй сзади, периодически меняясь местами.

На участке между поселками Тель-Тамр и Айн-Исса недавно возобновилось движение для обычного транспорта. Теперь режим прекращения огня здесь регулярно контролируют российско-турецкие патрули. Российские военные полицейские сопровождают колонны мирных жителей на земле, а с воздуха людей прикрывают боевые вертолеты, которые параллельно осуществляют разведку.

Техники обеспечивают боевую готовность вертолетов и днем и ночью, чтобы они были готовы к новому вылету в любую минуту.