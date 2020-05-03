Рекомендации по коронавирусу опубликовали для врачей в карманном формате
Распечатанные материалы оформлены специально для удобного использования медиками во время работы.
© Фото: Igor Petyx, Ipa Globallookpress
Специальные рекомендации по диагностике коронавирусной инфекции и профилактике заражения ею были впервые опубликованы в карманном формате, специально предназначенном для удобства медиков.
Компактный вид был выбран для того, чтобы распечатанные материалы было легко взять с собой и использовать на рабочем месте. Такую информацию сообщили на сайте Минздрава РФ.
Помимо указанного в рекомендациях указаны доказавшие свою эффективность схемы лечения заболевания.
Согласно последним данным, общее число случаев заражения COVID-19 на территории России составило 124 054. За последние сутки коронавирусом в стране заразились 9 623 человека.