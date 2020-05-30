В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России
Проблема, часто уходящая от внимания водителей, является причиной аварий в подавляющем большинстве случаев.
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Недостаточная оценка опасности или сложности условий на дороге со стороны участников движения является самой частой причиной аварий. По заявлению заместителя главы ГИБДД России Олега Понарьина, она стоит за ДТП в 90% случаев.
Замглавы Госавтоинспекции обратился ко всем водителям с настоятельной просьбой понять и обратить должное внимание на данную проблему.
Он призвал автовладельцев всегда помнить о потенциальной опасности и причинах, ее вызывающих, включая факторы отвлечения внимания. Понарьин посоветовал совершенствовать свою способность восприятия окружающей обстановки и навык концентрации.
По информации ТАСС, для способствования разрешению данной проблемы ГИБДД РФ организовала специальную социальную кампанию «Внимание на дорогу».