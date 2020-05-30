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В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России

Анна Берестовая
04:55 30.05.2020
Проблема, часто уходящая от внимания водителей, является причиной аварий в подавляющем большинстве случаев.
В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Недостаточная оценка опасности или сложности условий на дороге со стороны участников движения является самой частой причиной аварий. По заявлению заместителя главы ГИБДД России Олега Понарьина, она стоит за ДТП в 90% случаев.

Замглавы Госавтоинспекции обратился ко всем водителям с настоятельной просьбой понять и обратить должное внимание на данную проблему.

Он призвал автовладельцев всегда помнить о потенциальной опасности и причинах, ее вызывающих, включая факторы отвлечения внимания. Понарьин посоветовал совершенствовать свою способность восприятия окружающей обстановки и навык концентрации.

По информации ТАСС, для способствования разрешению данной проблемы ГИБДД РФ организовала специальную социальную кампанию «Внимание на дорогу».

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