В ГИБДД назвали основную причину ДТП в России

Недостаточная оценка опасности или сложности условий на дороге со стороны участников движения является самой частой причиной аварий. По заявлению заместителя главы ГИБДД России Олега Понарьина, она стоит за ДТП в 90% случаев.

Замглавы Госавтоинспекции обратился ко всем водителям с настоятельной просьбой понять и обратить должное внимание на данную проблему.

Он призвал автовладельцев всегда помнить о потенциальной опасности и причинах, ее вызывающих, включая факторы отвлечения внимания. Понарьин посоветовал совершенствовать свою способность восприятия окружающей обстановки и навык концентрации.

По информации ТАСС, для способствования разрешению данной проблемы ГИБДД РФ организовала специальную социальную кампанию «Внимание на дорогу».